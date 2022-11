Lehrreicher Fehlgriff

Wie wichtig ein Spieler für eine Mannschaft ist, bemerkt man zumeist dann, wenn er nicht mehr da ist. So wie bei Matthias Gabler beim SC Retz. Jahrelang einer der besten Sechser der Liga, verrichtete er seinen Dienst unauffällig und unaufgeregt gut. Also man wusste in der Weinstadt wohl, welche Lücke sich vergangenen Sommer auftat.

Mit Peter Schützenhöfer dachte man, einen guten Ersatz geholt zu haben. In der Theorie eine jüngere Ausgabe von Gabler. In der Praxis kam der sympathische Burgenländer aber nie in Retz an. Zu oft war er verletzt, angeschlagen und nicht fit. Die Trennung überrascht also nicht wirklich.

Aber sie sollte auch Warnung für die Retzer sein: Eines Tages werden andere Leistungsträger wie Jan Schulmeister und Daniel Murtinger auch weg sein. Und jedes Mal bei den Nachfolgern danebengreifen kann man sich im Lager der Grün Weißen nicht leisten.