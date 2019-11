Jetzt ist es also so gekommen, wie es UHC-Manager Gerhard Gedinger befürchtet hatte: Seine Hollabrunner Handball-Bundesligaherren verloren am langen Wochenende beide Spiele, büßten damit die Tabellenführung ein und rutschten auf Rang sechs ab. So weit, so unspektakulär.

Doch kommen diese zwei Rückschläge zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Erstens liegt die Liga weiter so eng beisammen wie nie – Leader Korneuburg und den Siebten aus Atzgersdorf trennen nur fünf (!) Zähler. Das heißt im Umkehrschluss, dass ein Platz unter den Top-Fünf, der notwendig für das Obere Play-off ist, heuer kein Selbstläufer wird. Und jene Mannschaft nicht dabei ist, die am Ende der Rückrunde in eine Krise rutscht.

Und zweitens fehlt Spielmacher Anze Kljajic weiter an allen Ecken und Enden, sein verletzungsbedingter Ausfall konnte bis jetzt überhaupt nicht kompensiert werden. Jetzt droht mit der Verletzung von Sebastian Burger das nächste Ungemach. Grund zur Panik besteht in Hollabrunn noch keine, dazu sollte/müsste die Qualität im Restkader hoch genug sein. Aber diese zwei Pleiten – wenngleich gegen Spitzenteams – sollten ein Schuss vor den UHC-Bug sein. Damit es nicht zum Schiffbruch kommt.