Nur dieser Weg ist richtig

Wenn gestandenen Männern Tränen kommen, dann ist normalerweise was Außergewöhnliches passiert. Das war bei Ferdinand Riedl, Obmann des SV Zellerndorf, auch der Fall. Sein Verein schaffte via Relegation den Aufstieg in die 1. Klasse und krönte die vorbildliche Aufbauarbeit der letzten Jahre.

Denn wenn es in der Region einen Verein gibt, auf den der Spruch „Elf Freunde müsst ihr sein“ zu 100 Prozent zutrifft, dann ist es der SVZ. Ein verschworener Haufen junger Kicker aus Zellerndorf und Umgebung, der über Jahre zusammengewachsen ist – und auch außerhalb des Platzes eine Einheit ist. Dazu eine Trainingsbeteiligung, von der so mancher Landesligist nur träumen kann.

Mit der Euphorie des Aufstiegs kann die 1. Klasse gehalten werden. Aber selbst wenn nicht: Gehen die Zellerndorfer ihren Weg weiter, sind sie so oder so Gewinner.