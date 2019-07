Ein frischer Wind weht auf dem Retzer Sportplatz. Weniger wegen des Wetters, sondern mehr aufgrund des Amtsantritts von Robert Haas. Bereits nach ein paar Einheiten war so etwas wie Aufbruchsstimmung zu spüren, vor allem, weil die Qualität in der Weinstadt vom neuen Übungsleiter auf ein neues Level ge hoben wird.

Angefangen vom Training, in den letzten anderthalb Jahren ein großer Kritikpunkt seitens der Spieler. Über die klaren Vorgaben und eine Spielidee auf dem Feld – ebenfalls oft schmerzlich vermisst in der Vergangenheit. Bis zur körper lichen (und auch geistigen) Fitness, auch nicht gerade eine Stärke der Retzer – besonders in der abgelaufenen Spielzeit. Das bedeutet zwar auf allen Ebenen einen deutlichen Anstieg der Anforderung, aber bisher ziehen alle mit Begeisterung mit.

Das ist auch dringend notwendig, denn wer an die Tür zur Regional liga klopft, der muss nicht nur auf dem Feld Klasse haben. Am fehlenden Potenzial des Kaders hat es in den letzten zwei Jahren nicht gelegen, dass der Titel verpasst wurde. An einem Trainer vielleicht schon, der die Retzer bei jedem Training zu Höchstleistungen pusht, damit sie nicht nach lassen. Das soll ab jetzt der Vergangenheit ange hören.