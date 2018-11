Vierter, Dritter und jetzt Zweiter – zum dritten Mal in Folge überwintert der SC Retz in der 1. Landesliga auf dem „Stockerl“. Allerdings war der Rückstand auf den Herbstmeister noch nie so groß wie heuer. Zehn Punkte liegen die Weinstädter hinter Stripfing. Gut, letzte Saison waren es auch acht Zähler hinter Leobendorf und es hätte am Ende fast gereicht. Aber, und das ist schlecht, so souverän wie die Stripfinger in der Hinrunde aufspielten, müsste schon ein Wunder passieren, dass in der Weinstadt über den Titel gejubelt werden darf. Oder anders gesagt: Im Marchfeld geht eher das Gemüse aus, als dass Platz eins noch abgegeben wird.

Folgerichtig stießen Sektionsleiter Werner Mischling und Co. auf den erfolgreichen Herbst an, „weil wir die Besten vom Rest des Feldes sind“. Wie wahr und ein weiterer Beweis, dass die Entwicklung der Retzer nach dem Regional ligaabstieg 2014 stets nur nach oben ging. Bleibt wie immer die Frage, ob es wieder dorthin gehen soll.

Die Vereinsverantwortlichen winken ab, neben dem sportlichen Erfolg in der Landesliga ist auch der Zuschauerzuspruch dort gewaltig. Das würde eine Spielklasse höher wohl anders aussehen. Insofern ist der SC Retz in der angenehmen Lage zu sagen: Wir können, wollen vielleicht, aber müssen auf gar keinen Fall aufsteigen.