Jetzt also der USV Eggendorf/ Thale – wieder ein Fußballverein aus dem Bezirk, der seinen Betrieb einstellen muss – nach Breitenwaida und Sitzendorf.

Was bei den Eggendorfern überrascht, war höchstens der Zeitpunkt. Schon in den letzten zwei Jahren wurde der Spielbetrieb in der nur knapp 150-Einwohner-Ortschaft immer wieder infrage gestellt. Aus denselben Gründen wie bei vielen anderen Vereinen: zu wenig Eigenbauspieler, zu wenig Motivation und Gemeinschaftssinn und zu viele andere Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Dass es dennoch dauert, bis so ein Fall eintritt, liegt oft an rührigen und engagierten Funktionären, die lange nicht ein sehen wollen, wenn das Ende naht.

Klar, für die anderen Klubs der 2. Klasse Donau ist es mühsam und ärgerlich, weil die ganze Saisonplanung über den Haufen geworfen wird. Aber den Eggendorfern einen Vorwurf zu machen, ist insofern unnötig, weil sie es selbst wohl nicht anders machen würden.

Obwohl Obmann und (Spieler-)Trainer noch von einer Zukunft des USV im Spielbetrieb träumen, war’s das wohl. Auch wenn es Eggendorf nicht tröstet, eines kann definitiv festgestellt werden: Der letzte Verein, der sich vom Spielbetrieb zurückziehen muss, werden sie ganz sicher nicht sein.