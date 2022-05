So einen gibt’s nicht wieder

Jan Schulmeister ist und bleibt ein Phänomen. Der Retzer Top-Torjäger stellte mit vier Treffern gegen Spratzern am Samstag seine Karrierebestmarke ein. Zwei Tore fehlen ihm noch auf 100 Treffer in der 1. Landesliga – in nur sechs Jahren wohlgemerkt und bei zwei vorzeitig abgebrochenen Corona-Meisterschaften.

Und auch wenn der Zahn der Zeit am 36-jährigen Tschechen nagt, ist er weiter unersetzlich für seine Weinstädter. Schulmeister wird wohl zum sechsten Mal in Folge bester Torschütze der Grün-Weißen werden.

Das allein ist schon eine beeindruckende Leistung. Wenn man aber sieht, wie er auch in jeder Trainingseinheit alles gibt, sich und seine Mitspieler weiterentwickeln will und abseits des Platzes Professionalität vorlebt, dann weiß man: So einen Spieler wie ihn wird es in Retz so schnell nicht wieder geben.