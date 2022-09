So geht das einfach nicht

Er hat es schon wieder getan! Die Rede ist von Ruppersthal-Stürmer Andre Hofer. Nach den Vorfällen in Heldenberg legte er sich diesmal mit dem Zellerndorfer Publikum an. Und wieder wurden in letzter Minute Handgreiflichkeiten verhindert. Schön langsam wird es Zeit, dass jemand reagiert, bevor etwas wirklich Schlimmes passiert.

Emotionen schön und gut, aber so ist Hofer eine tickende Zeitbombe. Nicht nur eine Gefahr für andere, sondern vor allem für sich selbst, wenn er an den oder die Falschen gerät. Da steht auch sein Verein in der Pflicht, der sich fragen sollte, ob die Qualität eines einzigen Spielers den schlechten Ruf, den er mittlerweile hat, rechtfertigt.

Das Argument, dass zu solchen Ausrastern immer zwei gehören, stimmt zum Teil sicher. Das Argument, dass Hofer nun mal so ist, ist allerdings eine Bankrotterklärung. Alleine deshalb müssen jetzt Konsequenzen her!