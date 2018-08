Dieses Ergebnis sorgte niederösterreichweit für Schlagzeilen: 0:17 in der ersten Runde! Was wie ein Reserve-Ergebnis klingt, war der Endstand des Auftaktmatches des USV Eggendorf/Thale gegen die SG Tulbing/Königstetten. Zwar wollte der Liganeuling nach dem (ungewollten) Wechsel von der 2. Klasse Pulkau-/Schmidatal in die 2. Klasse Donau für Aufsehen sorgen – aber so war das sicher nicht gedacht. Am Sonntag folgte die nächste „Watsch’n“ – 0:4 im Bezirksderby gegen Hollabrunn.

Normalerweise ist es nach zwei Runden noch zu früh, eine erste Bilanz zu ziehen, nur eines bleibt festzuhalten: So macht es absolut keinen Sinn. Solche, und man kann es nicht anders sagen, Hinrichtungen schaden nicht nur dem Verein, sondern der gesamten Liga. Ganz zu schweigen davon, dass die Frustration bei den Spielern steigt. Verbildlicht durch gleich drei Ausschlüsse in den ersten beiden Partien. Scheinbar gilt hier: „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.“

Dabei kommt die Entwicklung nicht von ungefähr, schon in den letzten beiden Saisonen waren die Eggendorfer ein Wackelkandidat, überhaupt eine Mannschaft für den Spielbetrieb zu stellen. Ändert sich jetzt nicht rasch etwas, dann wird es diesmal wirklich bald so weit sein.