So muss Derby sein!

Rivalität, Atmosphäre und Emotionen – das zeichnet ein gutes Derby aus. So wie am Samstag das 1. Klasse-Duell zwischen Ziersdorf und Heldenberg. Volle Ränge, geile Choreographien und ein Match, das, wenn auch nicht hochklassig diesmal, zumindest intensiv war. Fußballherz, was willst du mehr?

Dabei ist die Partie zwischen den beiden Vereinen wahrlich kein „Derby of Love“. Nicht nur im Vorfeld solcher Duelle fliegen die Giftpfeile hin und her.

Das soll ja auch so sein, sofern alles im Rahmen bleibt. Dieser Rahmen besteht aus Respekt, Anstand und Fairness. Klingt logisch, oder?

Eigentlich schon, nur manchen Spielern, Funktionären und Fans quer durch das Unterhaus sei es für die Zukunft trotzdem noch einmal ins Stammbuch geschrieben. Denn über die Stränge schlagen dürfen muss dazugehören. Aber diese Stränge sind nicht unbegrenzt.