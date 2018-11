Autsch, diese Niederlage tat weh! Mit der bitteren Auswärtspleite in Bad Vöslau kassierten die Hollabrunner Handballbundesligaherren bereits die zweite Niederlage in den letzten vier Spielen. Oder anders ausgedrückt: Aus den letzten fünf Partien gab es nur einen mageren Sieg. In der Tabelle bedeutet das zwar noch gar nichts, da der UHC weiter auf einem komfortablen Meister-Play-off-Platz sitzt, aber der Rückstand auf Tabellenführer Bärnbach/Köflach wird immer größer.

Was die Verantwortlichen aber mehr alarmiert, sind die großen Schwankungen im UHC-Spiel, die auch Coach Ivica Belas immer größere Sorgenfalten auf die Stirn zaubern. Dabei ist die Ursachenforschung schwierig, weil es immer andere Gründe hat, warum der UHC-Motor nicht auf Touren kommt. Vor allem gegen vermeintlich schwächere Gegner stottert man.

Klar gibt es noch keinen Grund, in Sorge zu geraten.

Warum auch, für viele der Spitzenteams ist Platz eins nach dem Grunddurchgang ohnehin ein Muster ohne Wert. Allerdings – und deshalb ist es trotzdem wichtig, wer ihn als Erster oder auch Zweiter beendet – kann so ein Erfolg auch Kräfte im Kopf freisetzen, die dann im Frühjahr vielleicht den Ausschlag über den Platz an der Sonne – sprich HLA-Aufstieg – geben.