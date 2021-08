100 Jahre SC Retz! Am vergangenen Freitag und Samstag ließ sich der Fußballplatzhirsch im Bezirk zwei Tage lang feiern und hochleben. Und präsentiert sich als gesunder und sportlich erfolgreicher Verein, der von der gesamten Region angenommen wird. Das beweist nicht nur der Besucherandrang am Samstag, sondern auch bei jedem Heimspiel.

Warum ist das so? Weil die familiäre Atmosphäre im Verein über Jahre, nein, Jahrzehnte gewachsen ist. Dazu viele Ex-Spieler, die mittlerweile auf anderen Positionen im Verein tätig sind. Und man sich – trotz aller Ambitionen vielleicht wieder aufzusteigen – auf das konzentriert, was den Amateurfußball so großartig macht: Kameradschaft und sportliche Betätigung.

Genau deshalb sind Vereine wie der SCR, einer der Dinosaurier auf der Fußballland karte des Weinviertels, so wichtig. Ganz besonders in einer Zeit, wo der NÖ-Fußballverband Jahr für Jahr die schrumpfende Zahl der Vereine im Spielbetrieb beklagt. Da braucht es solche „Dinos“, die zwar nicht aussterben, aber immer seltener werden.