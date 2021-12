Spannung pur im Süd-Osten

Die HLA Challenge, die zweithöchste Handball-Liga Österreichs, unterzog sich vor dieser Saison einer Frischzellenkur. 19 Teams kämpfen in der aufgestockten Liga um sechs Plätze im Meister-Play-off, wo dann der Erste in die HLA Meisterliga aufsteigt. Vier dieser sechs sind für die zehn Teams in der Gruppe Süd/Ost reserviert, zu welchen auch Hollabrunn gehört.

Nach drei Siegen in Folge ist der UHC auch heuer voll im Rennen. Das gilt aber für ziemlich alle in dieser Staffel. Zwischen dem Zweiten und Sechsten liegen drei Punkte, auch davor und danach ist außer Tulln keiner weit weg. Auf Hollabrunn warten in den nächsten Runden nur direkte Duelle: Fivers, Korneuburg, Leoben, Atzgersdorf. Knüppeldick. Da kann man schon alles klarmachen. Oder alles verspielen.

Für neutrale Beobachter scheint das neue Ligaformat im ersten Zwischenfazit jedenfalls gelungen. Es herrscht Hochspannung!