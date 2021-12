Verlieren ist jetzt verboten

Vier Plätze für das Halbfinale sind zu vergeben in Österreichs zweithöchster Handballspielklasse, der HLA Challenge. Und einen davon will sich der UHC Hollabrunn schnappen. Dafür sollte am Samstag ein Sieg im Schlüsselspiel gegen Graz her. Auch wenn die Liga so eng beisammen liegt wie nie und der Grunddurchgang noch lange dauert – diese Partie ist laut UHC-Manager Gerhard Gedinger ein „Vier-Punkte-Spiel“.

Warum? Weil die ersten beiden Plätze wohl für Leoben und Korneuburg reserviert sind. Dann fallen die zweiten Mannschaften der Fivers und Krems raus. Und Schlusslicht Tulln scheint schon abgeschlagen. Bleiben neben Hollabrunn vier Teams übrig.

Eines davon ist Graz und ein voller Erfolg doppelt wichtig, weil bei Punktegleichheit das direkte Duell zählt. Und das könnte heuer so wichtig sein, wie nie zuvor. Deshalb heißt es jetzt: Verlieren verboten!