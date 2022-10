Verlierer gibt‘s keine

Ein Trainerwechsel bei einer erfolgreichen Mannschaft mitten in der Saison ist ungewöhnlich. Das es sich auch noch um eine Win-win-Situation für beide Seiten handelt, ist noch ungewöhnlicher. Willkommen beim SV Heldenberg!

Auf der einen Seite Langzeittrainer Jürgen Fangmeyer, der den nächsten Schritt auf der Karriereleiter erklimmen will und deshalb das attraktive Angebot des FC Tulln annahm. Auch wenn der Traditionsverein derzeit am Boden liegt, hat er dort ganz andere Möglichkeiten beim HSV. Auf der anderen Seite Ex-Profi Florian Anderle, der nun bei den Heldenbergern übernimmt, wo er sich seine ersten Sporen als Trainer im NÖ-Unterhaus verdienen will.

Beide können nur gewinnen, Tulln kann mit Fangmeyer nur besser werden und Anderle übernimmt eine Mannschaft, die funktioniert und Luft nach oben hat. Beide Ausgangslagen könnten schlechter sein.