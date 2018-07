Ob es uns als Kindern gefallen hätte, in den Weihnachtsferien in eine Betreuungseinrichtung gesteckt zu werden, statt die Zeit mit der Familie zu verbringen? Wohl kaum. Doch die moderne Gesellschaft erfordert moderne Rahmenbedingungen für die Arbeitnehmer und so führt kein Weg dran vorbei: Wer mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten will, muss höchste Flexibilität in der Kinderbetreuung bieten. Dass Hollabrunn hier nun eine Initiative setzt, ist ein wichtiges Signal. Warum ein solches nicht vom Bund kommt, ist unverständlich. Das hat berechtigte Kritik zur Folge.

Seit Wochen ist den Roten zum Heulen. Zuletzt weinten sie in Göllersdorf, weil sie hinter der geplanten Arbeitszeitflexibilisierung der türkis-blauen Regierung einen Lohnraub und einen Anschlag auf die Gesundheit der Arbeitnehmer sehen. Schade aber, dass hier nur kampagnisiert und nicht auf den Tisch gelegt wird, wie fortschrittlichere Arbeitszeitregelungen besser umsetzbar wären. Härtefälle und schwarze Schafe, die sich nicht an die Regeln halten wollen, beeindrucken als Argumente wenig. Die gibt‘s längst.