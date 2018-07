Gekommen, um zu bleiben – unter diesem Motto steht die Gebietsliga-Saison für Aufsteiger SK Wullersdorf. Mit dem Aufstieg ist die Pöltl-Elf nach dem SC Retz auch der zweitstärkste Verein des Bezirks Hollabrunn. Noch wichtiger: Jetzt liegt nur mehr eine Spielklasse (Anm.: 2. Landesliga) zwischen den beiden Platz hirschen der Region. Warum das wichtig ist?

In den letzten Jahren gab es so gut wie keine Anlaufstelle für junge, hoffnungsvolle Talente aus der 2. oder 1. Klasse. Entweder hieß es gleich ab zu den Retzern, wo einige hochveranlagte Kicker, wie etwa Florian Hannak, scheiterten bzw. nicht richtig in Tritt kamen, oder man musste über die Bezirksgrenze. Der Sprung zwischen den unterklassigen Vereinen und der Spitze war schlicht und einfach zu groß. Die Wullersdorfer könnten jetzt die Lücke schließen und eine attraktive Adresse im nördlichen Weinviertel sein.

Eine Win-win-Situation also: Für den SC Retz als absolute Nummer eins, dass hoffnungsvolle Kicker nicht sofort in das Landesliga-Wasser geschmissen werden müssen. Und für eben jene Spieler aus den unteren Klassen kein Leistungsschock. Deshalb sollten ALLE Vereine aus dem Bezirk die Daumen drücken, dass der Aufsteiger in der Gebietsliga bleibt. Davon würde nämlich die gesamte Region profitieren.