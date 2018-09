Gut gespielt, aber schlecht gepunktet – so lässt sich der Auftritt der Retzer in der Landes liga in Stripfing kurz und knackig zusammenfassen. Nach fünf Runden beträgt der Rückstand auf die Tabellenspitze nun vier Punkte – kein Grund, nervös zu werden. Allerdings weiß auch Trainer Christian Eichhorn, dass es jetzt doppelt und dreifach wichtig ist, gegen Krems zu Hause zu gewinnen. Zumindest, wenn man dem sportlichen Anspruch, um die ersten drei Plätze mitspielen zu wollen, auch gerecht werden will.

Was Mut macht, ist die Steigerung im Defensivverbund, das Duo Murtinger/Planic scheint sich immer besser zu verstehen und auch Tormann Erik Kindl zeigt, warum er an guten Tagen zu den besten Schlussmännern der Liga zählt. Alle drei werden auch notwendig sein, um gegen die formstarke KSC-Offensive bestehen zu können.

Sektionsleiter Werner Mischling war vor den beiden Spielen zwar der Meinung, dass sie nicht vorentscheidend sind – womit er sicherlich recht hat –, aber auch er muss sich wohl eingestehen, dass das Duell mit den Wach auern doch richtungsweisend sein wird. Und zwar wohin die Reise der Weinstädter in den nächsten Wochen gehen wird.