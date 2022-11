Steiniger Weg

Was die Caritas in der Region für die Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen leistet, ist aller Ehren wert. Das hat auch das niederösterreichische Bildungswerk erkannt und den Retzer Shop „Genuss & Co“ als Vorbild in Sachen Barrierefreiheit ausgezeichnet. Und damit sind keine physischen Stufen gemeint. Hier wird Inklusion gelebt. Es geht um den Zugang zum Arbeitsmarkt, um Gleichberechtigung, wie sie die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Nationale Aktionsplan Behinderung garantieren sollten. Doch der Weg dorthin ist noch weit, sagen jene, die ihr Herzblut in diese Aufgabe stecken. Durch Inflation und Teuerung tun sich neue Hürden auf.

Es wird Hoffnung in die Politik gesetzt. Allerdings schafft es die gerade seit Wochen nicht einmal, ein leer stehendes, barrierefreies Caritas-Haus in Hollabrunn als Flüchtlingsquartier freizugeben. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Fällt manchmal gar nicht so leicht.