Strohfeuer ist keine Lösung

Eine Schmidatalerin telefonierte mit elf Institutionen, hing ewig in Warteschleifen. Sie brauchte Unterstützung, weil ihr betagter Vater in schlechtem Zustand war, zusätzlich an Corona erkrankte und sie selbst mit ihren Kräften am Ende war. Jetzt hat er einen temporären Pflegeplatz erhalten, sogar in der Nähe seiner Tochter. Das schien in der Vorwoche noch unmöglich.

Ein Schelm, wer denkt, dass erst ernsthaft nach einer Lösung gesucht wurde, als die NÖN nachfragte, warum ein alter Mann keinen Pflegeplatz bekommt.

Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie schlimm es um das Pflege- und Gesundheitssystem steht. Jene, die laut sind, rütteln kurzfristig auf, ihnen wird geholfen. Viele – Patienten wie Angehörige – leiden still weiter. Die Frage bleibt, was noch alles passieren muss, bis endlich Maßnahmen ergriffen werden, die den Pflegeberuf attraktiver machen – denn Personal fehlt an allen Ecken und Enden.