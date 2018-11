Die Roten steh’n im Walde und die ÖVP ist stumm. So könnte die jüngste „Geschichte“ der Hollabrunner SPÖ beginnen, die wissen will, was mit dem Kirchenwald passiert und worauf mit den geplanten Vorhaben eigentlich noch gewartet wird. Diese Fragen haben freilich ihre Berechtigung, geben allerdings auch Aufschluss, wie es um das Gesprächsklima und/oder die Gesprächskultur in der Gemeindepolitik bestellt ist. Dabei gäbe es doch einiges konstruktiv zu debattieren.

Das Kirchenwald-Projekt, das alles in allem auf eine halbe Million Euro geschätzt wird, liegt ebenso am Tisch, wie der Motorikpark im Wasserpark, für den mehr als 200.000 Euro budgetiert sind, und der Bildungscampus am Messegelände als Mega-Projekt, das langsam in die Gänge kommen soll. Wird alles zu finanzieren sein; halt nicht von heute auf morgen. Welche Prioritäten gesetzt werden, gehört erörtert. Dafür wurden die Gemeindevertreter mit Vertrauen ausgestattet und dieser Diskurs wäre für die Wähler auch allemal spannender, als die Suderei, wer mit wem nicht reden mag.

