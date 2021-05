Das Retzer Zentrum hat schon was. Einer der größten und schönsten Marktplätze Österreichs lockt hier ebenso viele Touristen an wie der größte historische Weinkeller mit seinem 20-Kilometer-Labyrinth. Darüber, dass hier für Dauerparkplätze eine Gebühr entrichtet werden sollte, muss man schon diskutieren dürfen. Die Anrainer allerdings mit einem jährlichen Obolus zu überraschen, der selbst die Wiener Innenstadt und die Mozartstadt Salzburg in den Schatten stellt, ist durchaus verwegen. Vor allem, da man dort mit Öffis ungleich leichter durchs städtische Leben kommt.

Freilich, in Retz sind die Wege dagegen weit überschaubarer. Auf ein Parkdeck hinzuweisen, das mit schlappen 700 Euro im Jahr zu Buche schlagen würde, hebt die Laune der Anrainer allerdings nicht unbedingt. Dass die sich jetzt diskriminiert und regelrecht überfahren fühlen, legt nahe, dass man die Angelegenheit im Vorfeld nicht nur in den Gemeindegremien diskutieren hätte sollen.