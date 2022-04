Wir brauchen Bringer

„Ich habe einen langen Atem“, grinste EKZ-Planer Reinhold Frasl vor mehr als zehn Jahren, als er bezüglich der Umsetzung des Einkaufszentrum-Projekts in der Sparkassegasse gelöchert wurde. Die Zuversicht sank jährlich ebenso wie Frasls Lust, über das Vorhaben zu sprechen. Dafür stieg der Unmut in Hollabrunn, die Fußgängerzone musste sich Vergleiche mit Geisterstadt-Aufnahmen aus einem Western gefallen lassen.

Jetzt soll an selber Stelle das Projekt „Living City“ Leben in die verlassene Innenstadt bringen. Der gelernte Hollabrunner rümpft die Nase. Ob das was wird? Immerhin gibt’s bis dato keinen Vollzug mit Geschäftsmietern. Geschweige denn mit einem echten Frequenzbringer. Und ja, das ist ein Knackpunkt. Energiekrise und Corona tun ihres dazu. Aber: Der Zuzug ist da, ums Eck wird am Hauptplatz bald ein weiteres Großprojekt präsentiert. Die Rechnung muss aufgehen.