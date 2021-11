Wo Schatten ist …

Eine Institution in der Region zu verlieren, tut weh. Dass mit der Lebzelterei und Café-Konditorei Schmid nun einer der traditionsreichsten Betriebe des Bezirks von der Bildfläche verschwinden wird, ist kaum vorstellbar.

Doch in Maissau glaubt niemand mehr so recht daran, dass sich am letzten Drücker noch ein Nachfolger findet. Und es werden weitere Betriebe folgen, in denen es zu keinem Generationenwechsel mehr kommen wird. Das soll aber nicht bedeuten, dass wir schwarzmalen müssen.

Im Gegenteil. Plötzlich gibt‘s in einer Gemeinde wie Wullersdorf sogar wieder zwei Post-Anlaufstellen, innovative Jungwinzer lassen uns oft mit der Zunge schnalzen, in Hollabrunn werden endlich wieder mehr Internatsschüler vermeldet, in Retz ist ein Hotel-Projekt am Start und wird sogar vom schönsten Post-Partner im Land gesprochen. Alles in allem waren die Aussichten schon trüber.