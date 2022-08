Zu gut ist schlecht

Der Zonenplan für – die nicht unumstrittenen – Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Grünland, den das Land Niederösterreich im Juli vorgelegt hat, hat im Bezirk Hollabrunn für Stirnrunzeln gesorgt.

Nur in drei von 24 Gemeinden wurden geeignete Flächen ausgewiesen; darunter keine in der zweitgrößten Gemeinde Retz, wo man eigentlich schon in den Startlöchern stand und der grüne Umweltgemeinderat enttäuscht von einer angezogenen Handbremse sprach.

In der Gemeinde Hollabrunn wurden vier geeignete Bereiche ausgewiesen. Die Begutachtungsfrist läuft bis 23. September. Im Gemeinderat wurde jetzt eine Stellungnahme beschlossen, wonach eine dieser Flächen wertvolles Ackerland ist. Man schlägt andere, „schlechtere“ Flächen vor.

Wurde also doch gutes Ackerland als Zone ausgewiesen, was im Vorfeld ausgeschlossen wurde? Es bleibt zumindest die gerunzelte Stirn.