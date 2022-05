Zufahrt neu macht der Mai

Manche Nutzer und Anrainer der Park&Ride-Anlage in Hollabrunn beäugen das schrankenlose, am Sonntag in Kraft getretene ÖBB-Zufahrtssystem mit Skepsis. Was, wenn’s nicht nach Wunsch läuft und die Umgebung erst recht zugeparkt wird?

Das wäre zumindest schwer nachvollziehbar. Immerhin wurde das System schon ab Ende 2020 auf Herz und Nieren geprüft. In Hollabrunn gab’s zuletzt einen Probebetrieb ohne besondere Vorkommnisse, wie’s scheint, und für die Mehrheit, die ohnehin mit gültigem Fahrschein zum Bahnhof fährt, bleibt das mehr als 700 Stellplätze fassende Parkdeck die praktischste Lösung, das Auto abzustellen.

Wer den Zug verpasst und kein Ticket gelöst hat, hat übrigens eine Viertelstunde Zeit, das Parkhaus wieder zu verlassen. Geht sich das (knapp) nicht aus, kann man bei Betreiber APCOA immer noch um Kulanz bitten. Da sollte doch nichts schiefgehen.