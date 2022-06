Zug ist nicht abgefahren

Man wohnt in einer Gemeinde an der Bahn, es gibt eine Bahnstation, aber es bleibt kein Zug stehen. Betroffene Zweitwohnsitzer in Glaubendorf bringen dieses Thema nun wieder aufs Tapet und der Zeitpunkt ist mit Sicherheit gut.

Was vor wenigen Jahren noch keinen gejuckt hat, hat neue Dimensionen erreicht. Die ÖBB vermeiden zwar ein Bekenntnis zur Station in der kleinen, aber wachsenden Gemeinde Heldenberg, stellen aber auf fast zwei A4-Seiten die überwältigenden Investitionen dar, die in den nächsten Jahren in die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs fließen werden.

Einfache und klimafreundliche Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch optimale Anbindung innerhalb der Region, propagiert das Land NÖ. Glaubendorf ist nicht weit weg vom Schuss und hat mit dem Heldenberg sogar eine echte Touristenattraktion. Viele gute Gründe, die Station verhungern zu lassen, gibt’s nicht.