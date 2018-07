Von so einem Aufstieg in so kurzer Zeit träumen wohl die meisten. Christian Eichhorn braucht das nicht mehr zu tun. Vor wenigen Wochen noch Chefcoach in der 2. Klasse Weinviertel Nord bei Wildendürnbach, wurde er vor knapp einem Monat als neuer Co-Trainer beim Landesligisten Retz vorgestellt. Er sprach von einer „super Chance“, die man nutzen müsse. Waren die Gedanken damals also schon sehr positiv, sind sie jetzt wahrscheinlich noch einen Tick enthusiastischer. Sein „Vorgesetzter“ Michal Sobota wurde vor die Tür gesetzt. Zugegeben, das wünscht man keinem und auch Eichhorn wird deswegen keine Luftsprünge gemacht haben, aber der Co-Trainer steigt zum Chef auf und überspringt somit mit einer einzigen richtigen Entscheidung gleich drei Ligen und trainiert künftig vier Ligen höher als noch zuvor.

Wollte sich der 53-Jährige also zunächst wieder hinten anstellen und aus der zweiten Reihe lernen, nahm das Vorhaben rasch eine Wendung. An ein mögliches Scheitern, sprich gleich zu Beginn mehrere Niederlagen und Misserfolg, denkt in diesem Moment keiner. Der Verein schenkt ihm das Vertrauen, Eichhorn selbst hat – wenn auch weiter unten – schon bewiesen, was er draufhat. Jetzt war er wohl zur richtigen Zeit am richtigen Ort und traf die richtige Entscheidung.