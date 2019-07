Hat er zu viel gezeigt oder hat er nicht? Dass die Erörterung der Unterhosenfarbe des Bürgermeisters in Retz und Umgebung in den letzten Tagen das Gesprächsthema Nummer eins war, war ganz sicher im Sinne der SPÖ-Stadträtin. Der schwarze Stadtchef gehöre seines Amtes enthoben, weil er sie schlecht behandle und eine Grenze überschritten habe, schrieb sie an die Landeshauptfrau. Es erfordere Mut von Frauen, sich gegen sexistisches Verhalten zur Wehr zu setzen, klinkte sich die Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ lobend ein.

Doch im – aus dieser Sicht – schlechtesten Fall bleibt von der vermeintlichen Vorbildwirkung rein gar nichts übrig: Es gibt keinen Zeugen für den Vorfall, der über ein Monat zurückliegt. Der SPÖ-Vizebürgermeister war nicht eingeweiht in den Brief und verzichtete bislang darauf, seiner Genossin den Rücken zu stärken. Und das unweigerliche Gespött trug kaum dazu bei, Frauen irgendwie Mut zur Courage machen.