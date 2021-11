Lebkuchen und Kaffee: Leider ade!

„Ist das wirklich wahr, dass der Schmid sein Kaffeehaus zusperrt?“ Der Anrufer in der NÖN-Redaktion konnte es nicht glauben, dass das Maissauer Traditionslokal, wo es neben unzähligen Lebkuchenprodukten und Mehlspeisen in der warmen Jahreszeit auch das köstliche Eis gibt, mit Jahresende seine Pforten für immer schließen wird.

Lebzelter gab es in Maissau nachweislich seit fast 360 Jahren. Familie Schmid führte die Tradition 108 Jahre lang fort: Josef Schmid, Großvater von Martin Schmid, eröffnete 1913 am Hauptplatz eine Konditorei und Greißlerei samt Wachswarenerzeugung. 1957 übernahm Alfons Schmid den Betrieb, 1983 Martin Schmid.

Doch Martin und Karin Schmid haben sich nun schweren Herzens entschlossen, den Rollbalken am 24. Dezember für immer herunterzulassen. Der Kerzenverkauf wird allerdings noch bis Ende März 2022 fortgeführt. Bis nach Maria Lichtmess, wo viele Pfarren ihren Kerzenbedarf fürs laufende Jahr decken.

Nachfolger konnte keiner gefunden werden

„Wir haben bis zuletzt versucht, einen Interessenten für unseren Betrieb zu finden“, sagt Martin Schmid. Doch vergeblich. Nachfolger aus der Familie oder aus dem Mitarbeiterkreis gibt es keinen. Die Schmids wissen, dass mit dem Aus für ihr Kaffeehaus eine Institution in der Amethyst-Stadt für immer zu existieren aufhört.

Schließlich ist das Lokal weit über Maissaus Grenzen hinaus bekannt. Viele Gäste halten auf der Fahrt von Wien ins Waldviertel hier Rast. Zu den Stammgästen zählt der frühere Justizminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, der auf den gerührten Eiskaffee schwört, für den er gerne mal einen Abstecher nach Maissau macht. Viele weitere Prominente zählten und zählen zu den Kunden im Kaffeehaus Schmid: Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll, der verstorbene Bundespräsident Rudolf Kirchschläger oder der Schriftsteller und Wahl-Weinviertler Alfred Komarek.

„Unser Lebkuchen wird in viele Länder exportiert“, sagt Martin Schmid stolz. Vor allem die Motive des Malers Karl Korab auf den Blechdosen, gefüllt mit Maissauer Lebkuchen, fanden viel Beachtung. „Unsere Lebkuchenhäuser standen in vielen Ländern zur Weihnachtszeit unterm Christbaum“, denkt der Konditormeister an die stressigen Jahre zurück. Jetzt wird er bald mehr Zeit für sich und seine Karin haben. Aber er weiß: Der Duft nach Mehlspeisen und Lebkuchen aus der Backstube wird fehlen.