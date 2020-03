Eine gewisse Anspannung war den Retzer Mandataren bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am Freitag ins Gesicht geschrieben. Immerhin zogen 15 der 25 Gemeinderäte neu ein und absolvierten somit ihre allererste Sitzung.

Besonders auf Neo-Gemeinderat Johann Gebhart (ÖVP) kam als Altersvorsitzender gleich die Aufgabe zu, seine Kollegen anzugeloben und die Wahl des Bürgermeisters zu leiten. Als Wahlhelfer fungierten Selina Siller (Wir für Retz) und Michael Sprung (ÖVP).

Einstimmig für Koch: Gemeinsam das Beste für Retz

Die ÖVP schlug wieder Helmut Koch als Bürgermeister vor; einen Gegenkandidaten gab es nicht. „Wir sprechen Bürgermeister Koch die Unterstützung aus und wollen gemeinsam das Beste für Retz weiterbringen“, erklärte Selina Siller namens der Bürgerliste „Wir für Retz“.

Helmut Koch wurde dann mit 22 von 24 Stimmen erneut zum Bürgermeister der Stadtgemeinde Retz gewählt. „Wer mich kennt, weiß, dass ich immer 120 Prozent für unsere Gemeinde gebe. Auch den neuen Gemeinderäten versichere ich, dass sie auf ein kollegiales Miteinander vertrauen können“, nahm Koch die Wahl dankend an.

Bei seiner Ehefrau Marketa bedankte er sich ebenfalls und überreichte ihr einen Strauß roter Rosen, da sie „öfters sehr lange auf mich warten musste“.

Sodann übernahm Koch den Vorsitz von Gebhart und es folgten die Beschlüsse über die Anzahl der Vizebürgermeister und Stadträte.

"Schießen über das Ziel hinaus"

Während man sich einstimmig auf einen Vizebürgermeister einigte, sorgten die vorgeschlagenen acht Stadträte bei „Wir für Retz“ für Ärger.

Gemeinderat Helmut Hinterleitner argumentierte, dass die NÖ Gemeindeordnung bei der Größe von Retz nur fünf Stadträte vorschlägt. „Mit acht schießen wir über das Ziel hinaus. Diese zusätzlichen drei Stadträte kosten Retz 100.000 Euro - Geld, das sinnvoller eingesetzt werden könnte.“

Das wollte Stefan Lang nicht so stehen lassen. „Die Gemeindeordnung sieht fünf bis acht Stadträte vor. Wir haben uns für acht entschieden, um alle gewählten Parteien hier einzubinden.“ Denn bei fünf Stadträten hätte die ÖVP vier Kandidaten und „Wir für Retz“ einen Kandidaten nominieren dürfen. Die Grünen und die SPÖ würden leer ausgehen.

„Wer für acht Stadträte stimmt, bricht Gelöbnis“

In Retz sei außerdem genügend Arbeit für acht Stadträte vorhanden, wie man in der vergangenen Periode sehen konnte. „Ihr habt gerade gelobt, dem Wohl der Gemeinde zu dienen, was auch bedeutet, die Mittel sparsam einzusetzen. Wer jetzt für acht Stadträte stimmt, bricht dieses Gelöbnis. Es gibt keinen Klubzwang, nutzt euer freies Mandat“, appellierte Hinterleitner an die Gemeinderäte.

Bei der folgenden Abstimmung wurden von ÖVP, Grünen und SPÖ acht Stadträte beschlossen. Helmut Hinterleitner, Selina Siller und Felix Wiklicky stimmten dagegen.

Dem folgte in vier Wahlgängen die Wahl der Stadträte. Eva Heilinger, Stefan Lang, Roman Langer, Daniel Wöhrer und Claudia Schnabl wurden auf ÖVP-Vorschlag einstimmig (24 Stimmen) gewählt. Auch Felix Wiklicky (9 Stimmen), Martin Pichelhofer (22 Stimmen) und Beatrix Vyhnalek (21 Stimmen) wählte der Gemeinderat zu Stadträten.

Neuer Ausschuss für die Wirtschaft gegründet

Stefan Lang wurde daraufhin als Vizebürgermeister vorgeschlagen und mit 22 Stimmen gewählt. Er bedankte sich für das Vertrauen und versprach dem Bürgermeister: „Helmut, du kannst dich auf unser Team verlassen.“ Viele Projekte seien bereits in Umsetzung, „ich lade euch ein, euch in den zahlreichen Ausschusssitzungen zu beteiligen. Ich freue mich auf lebhafte Debatten, sachliche Darlegungen und einen respektvollen Umgang“, sagte der frischgewählte Vizebürgermeister.

Im Anschluss schritten alle Mandatare ein siebtes Mal in die Wahlkabine, um den Prüfungsausschuss zu bestimmen. Dem Vorschlag entsprechend wurden Stefan Fehringer, Günther Macht, Michael Sprung, Helmut Hinterleitner und Thomas Hasenöhrl gewählt.

Per Handzeichen und einstimmig einigte man sich danach auf zwölf Ausschüsse mit jeweils acht Mitgliedern und auf die vorgeschlagenen Personen.

Ein neuer Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung wurde bestellt. Damit wollte man den Wunsch der örtlichen Wirtschaft berücksichtigen und dem Wirtschaftsstandort Retz dieselbe Wertigkeit wie dem Tourismus geben. Zusätzlich wird sich der Ausschuss mit den Angelegenheiten rund um das Glasfasernetz befassen.

DIE GEMEINDERÄTE