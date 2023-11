English Breakfast im "Mein Platz'l" in Hollabrunn

Hester Bergh-Appoyer kommt ursprünglich aus Südafrika und war in mehreren Ländern als Englischlehrerin tätig. 2003 machte sie sich mit einer Sprachschule in Wien selbstständig, wo sie auch ihren Mann, einen Hollabrunner, als einen ihrer Schüler kennenlernte. Sie übersiedelte mit ihm nach Hollabrunn und entdeckte dort den im März 2022 eröffneten Concept-Store „Mein Platz'l“ in der Fußgängerzone, wo die kreative Pensionistin schließlich Teller mit Serviettentechnik und Upcycling-Produkte ausstellte. „Einmal im Monat findet hier auch ein richtiges englisches Frühstück mit Tee und Scones statt, und so hatte ich die Idee, hier auch englischsprachige Konversationsrunden anzubieten“, erzählt die Native-Speakerin.

Drei solcher Runden fanden im Herbst bereits statt, wo zwischen ein und vier Personen teilnahmen; oft Hausfrauen und ältere Damen. Dank ihrer Deutsch-Kenntnisse kann Bergh-Appoyer bei vielen sprachlichen Problemen weiterhelfen. Das schwierigste an der deutschen Sprache seien für sie übrigens die Artikel.