„Konzept fehlt“ Campus Hollabrunn: Grüne stimmten gegen Straßenplanung

Moritz Cermak schilderte im Gemeinderat, warum die Grünen gegen den Beschluss für den Straßenbau stimmten. Foto: Grüne Hollabrunn

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

F ür den Hollabrunner Bildungscampus, der sich in der Josef-Weisleinstraße bzw. am Messegelände gerade in Bau befindet, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein weiterer Beschluss gefasst. Es ging um die Straßenplanung vor dem Campus. Keine Zustimmung gab es von den Grünen, deren Klubobmann Georg Ecker entschuldigt war.