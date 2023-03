Der Sänger begleitete sich mit der Gitarre und spielte Evergreens wie „Let it be“ und „Ring of Fire“. Vor allem die Austropop-Klassiker kamen bei den Gästen gut an: Beim Song „Zwickt’s mi“ sangen und pfiffen sie begeistert mit. Die Bar am Lothringerplatz war bis auf den letzten Platz besetzt. Der Sänger aus Haugsdorf trat schon öfters hier auf und kannte einige der Gäste. In nächster Zeit sind leider keine weiteren Konzerte in der Bar geplant.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.