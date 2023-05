„Hier noch nicht Dagewesenes“ von Hollabrunns Stadtmusik

Der Hauch von Sensation weht am 17. Mai um 19.30 Uhr über dem Stadtsaal. Denn dann wagt sich die Stadtmusik an ein Projekt, das kompliziert, inhaltlich spannend und aufwendig zu erarbeiten ist. Im Gegenzug hoffen die Stadtmusiker mit der Livemusik zum Film „Die Jungen von der Paulstraße“ etwas „hier noch nicht Dagewesenes“ dem Hollabrunner Publikum zu präsentieren - und das bei freiem Eintritt.

Das Raffinierte steckt - wie so oft - im Detail. Kapellmeister Herbert Klinger wird die Musik des Films in jedem vertonten Moment des Streifens mit seinen Musikern live gestalten. Das erfordert immense Präzision und ein großes Maß an Konzentration. Die Geschichte der „Jungen von der Paulstraße“ ist ein über 115 Jahre alter ungarischer Jugendroman von Ferenc Molnár, der in viele Sprachen übersetzt wurde. Die Handlung ist in der Zeit der Jugend des Autors am Ende des 19. Jahrhunderts angesiedelt.

Es geht um den Kampf zweier Kindergruppen - der „Bande der Paulstraße“ und der, der „Rothemden“ - um ein unbebautes Grundstück. Das eignet sich für eine Festung aus Holzstapeln des örtlichen Sägewerks und einen Spielplatz für ein Ballspiel, die Ursache der Rivalität zwischen den Gruppen. Das Buch ist in den ungarischen Grundschulen Pflichtlektüre - und wurde 2004 von einem internationalen Team verfilmt. 2007 wurde den Jungs in Budapest ein Denkmal gesetzt.

Vieles spricht dafür, am 17. Mai einem speziellen Abend beizuwohnen. Über die musikalische und inhaltliche Herausforderung wollte die NÖN mehr wissen, und fragte den Obmann der Stadtmusik Hollabrunn, Karl-Heinz Jirsa. Für die Antworten zur Filmauswahl, den Herausforderungen und Erwartungen dieses mutigen Unterfangens stimmte sich Jirsa mit Kapellmeister Herbert Klinger ab, der sich als eigentlicher „Spiritus Rector“ herausstellt.

Neben Mario Adorf spielen in dem Film, den die Stadtmusik am 17. Mai live vertont, auch Gaby Dohm, Christian Kohl und und Harald Krassnsitzer massgebliche Rollen. Foto: ORF

NÖN: Wer hatte die Idee zu dem Projekt?

Karl-Heinz Jirsa: Der Komponist Otto M. Schwarz (ein gebürtiger Niederösterreicher, Anm. der Redaktion), der die Originalfilmmusik schrieb, arrangierte diese 2021 auch für Blasorchester. Die Uraufführung erfolgte 2021 im Arkadenhof des Wiener Rathauses durch Herbert Klinger und die Polizeimusik Wien. Der Komponist und Kapellmeister Klinger sind persönlich bekannt.

Warum ausgerechnet dieser Film?

Jirsa: Es gibt nur zwei Filme, für die die Musik derartig bearbeitet wurde, dass Blasorchester live diesen begleiten können. Einer der Filme ist eben dieser. Schwarz hat bei der Komposition der Musik zum Film „Die Jungen von der Paulstraße“, in der Partitur für den Dirigenten auch die exakten, auf die Filmhandlung abgestimmten Einsatzzeitpunkte vermerkt, sodass die live gespielten Melodien synchron zum Filmgeschehen passen.

Welche Schritte waren bisher notwendig, um das Projekt zu realisieren?

Jirsa: Zuerst natürlich rechtliche - die Noten bzw. der Film wurden von uns vom Verlag geliehen und wir haben für die Aufführung alle Rechte. Dazu kommt das Organisatorische, darunter auch Probentermine festlegen zum Beispiel. Zurzeit ist die Stimmung der Musiker eine sehr gute – es herrscht freudige Anspannung, wohlwissend, dass viel „Arbeit“ bevorsteht. Kapellmeister Klinger kann die Musiker mit seinen kreativen Ideen nicht mehr überraschen. Diese werden gerne angenommen und bestmöglich umgesetzt.

Wie gehen die Stadtmusiker mit dieser großen Herausforderung um?

Jirsa: Die Schwierigkeit für das Orchester ist unter anderem, dass sie genau dem Dirigenten folgen müssen, der einen „Click Track“ im Ohr hat, und zu den Szenen im Film das Orchester leitet. Die Musik muss zu jeder der Handlungen zeitlich exakt passend gespielt werden. Momentan ist eine gewisse Neugierde auf das kommende „Neue“ spürbar. Mit einer derartigen Herausforderung – 90 Minuten mit nur einer Pause zu spielen – ist für alle eine neue Erfahrung.

Was sind die Erwartungen der Stadtmusik an das Projekt?

Jirsa: Die Stadtmusik möchte mit diesem Projekt in der regionalen Kulturszene einen besonderen Akzent setzen, der hoffentlich Nachahmer finden wird, will mit dieser etwas anderen Art von Veranstaltung (Kombination von Film und Livemusik) neue Zielgruppen von Kulturinteressierten erreichen und wir wollen das Kulturangebot in Hollabrunn um etwas „hier noch nicht Dagewesenes“ bereichern.

