Junge Meister der Musik in der Ziersdorfer Kirche

Außergewöhnliche, international gefragte Musiker der Spitzenklasse sind im September im Rahmen der Orgelkunst Ziersdorf in der Pfarrkirche zu erleben. Wie Selina Ott. Als erste Frau überhaupt in der 70-jährigen Geschichte des internationalen Musikwettbewerbs der ARD gewann sie 2018 im Alter von nur 20 Jahren den ersten Preis in der Kategorie Trompete. Sie wurde umgehend zu führenden Orchestern eingeladen. 2021 gebührte ihr der Opus-Klassik-Preis für ihr Debüt-Album „Trumpet Concertos“ gemeinsam mit dem Radio- Symphonieorchester Wien und dem Dirigenten Roberto Paternostro.

Johannes Zeinler war der Gewinner des ersten Preises beim internationalen Orgelwettbewerb in St. Albans 2015 und des „Grand Prix de Chartres“ 2018, die bedeutensten Bewerbe für Organisten weltweit. Der niederösterreichische Kirchenmusiker zählt zu den erfolgreichsten Nachwuchsorganisten seiner Generation. Ihm gelang es als Erster, bei beiden prestigeträchtigen Wettbewerben als Sieger hervorzutreten. Ott und Zeinler sind am 3. September um 16 Uhr in Ziersdorf unter dem Titel „Virtouses für Trompete und Orgel“ zu erleben.

Bigenzahn & Ullmann lotsen Top-Talente nach Ziersdorf

„Es freut uns sehr, solche außergewöhnlichen Talente bei der Orgelkunst Ziersdorf begrüßen zu dürfen“, sagt Wolfgang Bigenzahn. Seine Frau Elisabeth Ullmann ist eine international gefragte Organistin und unterrichtete am Mozarteum in Salzburg. Beide organisieren seit Jahren die Konzerte in der Pfarrkirche. „Durch das jahrelange Engagement in der Musikwelt gelingt es, Künstler mit dieser einmaligen Begabung zu uns zu holen.“

Beim zweiten Konzert am 17. September, ebenfalls um 16 Uhr, wird ein Chor-Orgel-Konzert mit dem Titel „Klangvielfalt der Stimme“ gegeben. Der Chor Momentum Vocal Music unter der Leitung von Simon Erasimus und Elisabeth Ullmann an der Grenzing-Orgel werden zu hören sein. „Dieses junge Ensemble ist mittlerweile ein Aushängeschild Niederösterreichs“, lädt Bigenzahn ein.