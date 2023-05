Bei Kerzenlicht den Klängen des „Liszt-Flügels“ lauschen

Ein Pianist, der auch komponiert, am Flügel eines Komponisten, dessen Werk der Musiker spielt. Diese Idee ging schon im Mai letzten Jahres auf, als Robert Pobitschka das erste Mal im Rahmen der Kerzenlicht-Konzerte im Museum Retz am sogenannten „Liszt-Flügel“ dessen Musik interpretierte. Am 20. Mai um 20 Uhr gibt es die Chance auf die nächste Soirée mit dem Pianisten, der auf dem Instrument Marke Bösendorfer aus dem Besitz von Antonia Raab, einer aus Retz stammenden Klavierschülerin Liszts, für Wohlklang sorgen wird.

Das Konzert, bei dem natürlich die „Dante-Sonate“ - ein Meisterwerk, das alle Register des Instruments ausschöpft - des ideellen Vaters Liszts nicht fehlen darf, steht unter dem Ehrenschutz des noch bestens erinnerlichen Landeshauptmanns a.D. Erwin Pröll. Einen starken Bezug zu Liszt hat die Sechste Klaviersonate von István Szelényi. Szelényi war, neben seiner Tätigkeit als Komponist und Professor an der Liszt-Akademie in Budapest, renommierter Liszt-Forscher und hat die Gesamtausgabe aller Werke Liszts im Verlag Editio Musica Budapest begründet.

Weiters im Programm vertreten ist Liszts Klavierlehrer Carl Czerny mit seinen Etüden op. 740, Nr. 17 a-Moll und Nr. 23 E-Dur. Eröffnet wird das Konzert mit einem anderen ganz Großen, mit Joseph Haydn. Die Sonate Es-Dur Hob. XVI:49 zählt zu seinen Meisterwerken. Sie verkörpert den Haydn'schen Sonatentypus schlechthin mit innerer Heiterkeit und Klarheit, gemessenem Ernst und perfekter Form. Man möchte meinen, einem Gourmet-Menü für Klavierfreunde steht am 20. Mai nichts im Wege.

