Jelena Poprzan Quartett präsentierte neue CD in Retz

Werbung

In ihrem Programm vertont Jelena Poprzan Gedichte der polnischen Widerstandskämpferin Tamara Radzyner und komponiert für ein vielseitiges Ensemble, das mit sichtbarer Freude am Musizieren zur Höchstform aufgelaufen ist. Die Band präsentierte in Retz ihre neue CD, die sie im heuer im Tonstudio Wavegarden in Mitteretzbach aufgenommen hat.

Die im serbischen Zrenjanin (Vojvodina) aufgewachsene Poprzan studierte Viola in Belgrad und Oberschützen. Doch sie spielt nicht nur hervorragend Bratsche - übrigens einen fünfsaitigen Spezialtypus des Instrumentes - mit vielfarbigem Klang, den sie behutsam elektronisch erweitert; sie besitzt darüber hinaus eine sehr einprägsame und flexible Stimme.

Fazit: Ein wunderbarer Abend, der in Kooperation der Stadtgemeinde Retz und durch Privatinitiative organisiert worden war. Standing Ovations.

Besetzung:

Jelena Popržan | 5-saitige Viola, Stimme, Komposition

Christoph Pepe Auer | Klarinetten, Saxophone

Clemens Sainitzer | Violoncello

Lina Neuner | Kontrabass

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.