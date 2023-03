Veranstaltung in Kleinhöflein: Eine musikalische Weltreise

Die Weinliebhaber wurden nicht nur mit den ersten biologisch zertifizierten Weinen des Jahrgangs 2022 verwöhnt, sondern auch auf eine musikalische Reise um die Welt entführt. In Kooperation mit der Musikfabrik Niederösterreich begeisterten Pavel Shalman, Boki Radenkovic und

Luis Oliveira mit klarer Eleganz, technischer Finesse und leidenschaftlichen Melodien. Die musikalischen Inspirationen aus dem Balkan, Osteuropa, Brasilien und zentraleuropäischen Traditionen bescherten den Gästen einen besonders stimmungsvollen Abend. Das Winzerehepaar freut sich bereits darauf, wieder Gäste und herausragende Künstler bei zukünftigen Veranstaltungen in seinem Kleinhöfleiner Wein-Kultur-Gut begrüßen zu dürfen.

Der nächste Auftritt der Musikformation im Retzer Land findet am 8. Juli um 11 Uhr in Platt in der Nusswald-Kellergasse im Rahmen des Festivals Retz „Offene Grenzen“ statt.

