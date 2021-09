Um Schüler in finanziell schwierigen Situationen unterstützen zu können, lädt das Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) am Freitag, 1. Oktober, zum Benefizkonzert (20 Uhr) in die Alte Hofmühle ein.

Der gemeinnützige Verein Kulturmü‘µ, der schon viele Sozialprojekte in Kooperation mit dem ÖJRK organisiert hat, fungiert als Veranstalter. Der Hollabrunner Autor Franz Hammerbacher würdigt in seinen literarischen Beiträgen Ilse Aichinger, die als eine der bekanntesten Repräsentantinnen der Nachkriegsliteratur gilt. Sie hätte am 1. November ihren 100. Geburtstag gefeiert. Diese Hommage soll in humorvoller, kurzweiliger und unterhaltsamer Weise erfolgen.

Für den musikalischen Part sorgen Andy Niedermeyer und Wolfgang Oberhofer mit einer Songauswahl von ruhig und besinnlich bis zu groovig und funky. Organisiert wird die Veranstaltung von der ehemaligen ÖJRK-Bezirksleiterin Maria Breindl, unterstützt wird sie von ihrem Nachfolger David Schneider, Lehrer an der NMS Wullersdorf. „Das Einhalten der Corona-Vorschriften versteht sich von selbst, einem unterhaltsamen Abend im Dienste der guten Sache steht also nichts im Wege“, freut sich Breindl, dass das Benefizkonzert heuer möglich ist.