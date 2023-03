Melanie Dekker gab in der Kulturmü´µ Stoff

Bereits zum zweiten Mal trat die Sängerin aus Vancouver in der Kulturmü´µ auf. Das Konzert war keine Promotion ihres neuen Albums, sondern ein Best-of ihrer Lieder. Passend zum Titel der Tour waren die Tische und die Bühne mit Herzen verziert.

Die Musik von Dekker hört sich ein wenig so an, als würde Diana Krall Country-Lieder von Taylor Swift singen. Sie selbst würde sich jedoch nicht als Country-Sängerin, sondern als Singer-Songwriterin beschreiben. Als musikalische Vorbilder nennt sie Willie Nelson, ABBA, Tracy Chapman und John Mayer.

„Treibstoff ist in Kanada billiger als in Österreich, aber Blumen sind bei uns teurer“, merkte die Sängerin zu ihrem Lied „Flowers“ an. In kleineren Städten wie in Hollabrunn sei das Tour-Leben weniger stressig, „und alle Leute grüßen einander“, zeigte sie sich positiv überrascht.

