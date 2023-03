Textsicheres Publikum: Waterloo traf Hollabrunn

Die Band bot alles, was man von einem ABBA-Revival-Konzert erwartet: Welthits wie „Waterloo“ und „Mamma Mia“, etwas unbekanntere Lieder wie „I’ve been waiting for you“ und sogar ein Lied vom aktuellen Album „Voyage“. „Don’t shut me down“ ist meiner Meinung nach der beste Song des neuen Albums“, meinte der Gitarrist.

Die vier Musiker animierten immer wieder zum Mitsingen und Tanzen. Das Publikum zeigte sich dabei stets textsicher; Birgit Schuller kam sogar im „Voulez-vous“-Outfit. Beim Aufruf, mit Handys ein Lichtermeer zu machen, verwendeten einige gewitzte Gäste gleich die Tischlampen. Beim Wettsingen gewann Johann mit der schönsten Performance von „Fernando“ und durfte somit das nächste Lied - „I do I do I do“ - mit der Band auf der Bühne singen.

Hatten sichtlich viel Spaß: Helene Krenn, Roland Judmann, Margit Winter, Andrea Krenn, Birgit Schuller, Karl Phyhoda und Hannah Schuller (v.l.). Foto: Belinda Krottendorfer, Belinda Krottendorfer

