"Und Frieden auf Erden" mit Hollabrunns Stadtmusik

Oft wird mit der Stadtmusik die Fröhlichkeit und Leichtigkeit des Neujahrskonzertes assoziiert. Beim Fastenkonzert stellen die Stadtmusiker heuer zum sechsten Mal ihre Ernsthaftigkeit in den Vordergrund. Angesichts "des Krieges in der Ukraine ist es gerade in der Zeit vor Ostern angebracht sich bewusst zu werden, wie wichtig ein friedliches Zusammenleben aller Völker der Erde ist", so Obmann Karl-Heinz Jirsa.

Für das Konzert am Palmsonntag, 2. April um 15 Uhr in der Stadtpfarrkirche wählte Kapellmeister Herbert Klinger ein zentrales Werk, das diese Sehnsucht nach Frieden ganz besonders zum Ausdruck bringt: „Et In Terra Pax“, zu Deutsch "Und Frieden auf Erden". Es wurde im Auftrag der "Concert Band Vlamertinge" geschrieben. An verschiedenen Stellen des Werkes erklingen, anfangs durcheinander dann zu einem rhythmischen und strukturierten Synchrongesang vereint, die Worte "Et In Terra Pax" wie ein flehendes Gebet um Frieden.

Möge die Friedlichkeit die Grausamkeit verbannen

Die Komposition vermeidet bewusst jegliche Form der Aggression oder bombastischen Vertonung, die so oft in Werken über den Krieg zu finden. Am Ende macht die anfängliche Spannung jedoch der Hoffnung Platz: "Möge die Friedlichkeit auch im täglichen Leben die Grausamkeit verbannen." Richard Frühwirth wird zwischen den musikalischen Darbietungen Texte, die die Konzertbesucher zum Nachdenken anregen sollen, vortragen.

Abgerundet wird das musikalische Programm durch Auftritte kleinerer Ensembles der Stadtmusik Hollabrunn und zur vorösterlichen Zeit passenden Melodien, wie beispielsweise der „Beethoven Trauermarsch“ . Die Stadtmusik Hollabrunn möchte mit diesem Konzert die Möglichkeit bieten, "sich mental auf die kommenden Osterfeiertage vorzubereiten", und hofft auf zahlreiche Besucher.

