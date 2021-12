Viel Weihnachtsstimmung am vierten Advent im Bezirk Hollabrunn

Als bekannt war, was nach dem Lockdown unter welchen Bedingungen wieder erlaubt ist, war für Alfred Tuzar aus Raschala klar: Das traditionelle Adventsingen in der Gartenstadtkirche am vierten Adventsonntag (19. Dezember, 17 Uhr) wird stattfinden.

„Wir machen nun doch ein kleines, feines Adventsingen“, sagt der Chorleiter. „Wir mussten ja mehr als ein Monat pausieren, was die Sache nicht ganz einfach macht.“ Dennoch: Ein Ensemble seines Chors „Capella Cantabile“ sowie der Kinderchor der Musikschule Hollabrunn („Voci Chiare“) und die Instrumentalisten der Capella werden ein stimmungsvolles Adventsingen gestalten. „Durch die Lande“ lautet das Motto des adventlichen Programms, bei dem weihnachtliche Sätze aus Europa und den USA zu hören sein werden.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Beim Konzert gilt die 2G-Regel. Eine Platzreservierung vor dem Konzert ist unbedingt erforderlich, das Platzangebot ist beschränkt. Reservierung unter 02952/5327 oder via E-Mail an bernadette-alfred@aon.at.

Mitmach-Konzert für Kinder, Adventkonzert für Erwachsene

Am selben Tag gibt es in einer anderen Kirche ebenfalls adventliches Programm: Pink Door, eine junge Band aus dem Weinviertel, lädt am 19. Dezember um 14.30 Uhr zu einem weihnachtlichen Mitmach-Konzert für Kinder und um 18 Uhr zu einem Adventkonzert in der Wullersdorfer Pfarrkirche. „Nachdem voriges Jahr kein Konzert stattfinden konnte, sind wir heuer umso mehr motiviert, unsere Besucher durch eine besinnliche Zeit zu führen“, verkünden die Bandmitglieder.

Karten um je zehn Euro können unter 0681/81898602 oder per E-Mail an pinkdoor@gmx.at reserviert werden. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen: FFP2-Maskenpflicht und 2G-Regel für Erwachsene.