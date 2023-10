Die Liebe und Werner Auer als Garant für beste Stimmung

Ein sehr großer Chor beteiligte sich vergangenen Freitag im Ziersdorfer Konzerthaus Weinviertel an Werner Auers Programm „L.o.v.e. – Liebessongs und andere Lieder“.

Bei einigen Liedern beteiligte sich das Publikum dieser ausverkauften Veranstaltung ebenfalls an der Darbietung. Denn bei den vielen bekannten Melodien konnten sich die Gäste wahrlich nicht zurückhalten. Auer und seine Band der einsamen Herzen brachten nämlich Hits wie „Put Your Head On My Shoulder“ und „Du entschuldige i kenn di“. Da war die Stimmung während des Auftritts natürlich bestens.

Zwischen den Liedern moderierte der Hollabrunner Entertainer in gewohnt informativer und humorvoller Weise. In der Pause gab Auer im Foyer des Konzerthauses gerne Autogramme und unterhielt sich mit den Besuchern, darunter Romana und Leopold Haimberger. Hausherr und Bürgermeister Hermann Fischer war – frisch gestärkt nach einer Kur – ebenfalls unter den begeisterten Zuschauern anzutreffen.