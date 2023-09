Konzerthaus Weinviertel Frieden für die Welt und John Lennon

Andy Baum feiert mit einer sechsköpfigen Band das Genie John Lennon am 22. September im Konzerthaus Weinviertel. Das Motto ist so aktuell, wie es - pessimistisch gesehen - unerfüllbar ist: „Give peace a chance!" Foto: Andreas Müller, Andreas_Mueller

S eit 1969 hat ein ganz besonderer Musiker den Wunsch so gut wie aller Menschen formuliert: „Give peace a chance!“ Ein Tribute-Konzert an John Lennon im Konzerthaus Weinviertel am 22. September verleiht dem Ziel Nachdruck - in der Interpretation von Andy Baum.