„Hits'n Strings“ mit einem „Damenspitzerl“ genießen

Zwei Abende im Konzerthaus Weinviertel, die unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem zusammenpassen würden. „Hits'n Strings“ heißt das Programm des Cello-Quartetts „eXtracello“ am Freitag, 5. Mai. In der Woche darauf ist dann Lydia Prenner-Kasper mit ihrem kabarettistischen „Damenspitzerl“ zu Gast in Ziersdorf. Die Cellistinnen versprechen einen „hochexplosiven musikalischen Cocktail“, ein „goldenes Exit-Ticket aus dem grauen Alltag“ die Kabarettistin.

Bevor die vier Musikerinnen von „eXtracello“ wieder ihre eigenen Instrumente als Schlagzeug verwenden, unterstützt Percussionistin Maria Petrova in Ziersdorf das Quartett. Foto: Tony Gigov

Klassik, Groove und Moderne - das beschreibt ungefähr die Spannweite des Repertoires der vier Musikerinnen, die vor mehr als zehn Jahren zu „eXtracello“ wurden. Hat das Quartett auch schon bisher sein Instrument immer wieder als Schlagzeug und Percussions-Instrument eingesetzt und Möglichkeiten ausgelotet, finden sie in der bekannten Schlagzeugerin Maria Petrova, die schon die „Wiener Tschuschnkapelle“ und „Madame Baheux“ bereicherte, als Gast eine - man möchte fast sagen - logische Erweiterung.

Gerne sprengen die Musikerinnen „Schienen und Schubladen“ mit ihrer Mischung aus Renaissance, Barock, Klassik, Jazz, Pop, Rock, Avantgarde, Altbekanntem und neu Komponiertem. So ähnlich geht es auch Lydia Prenner-Kasper an, obwohl der Schmäh des Kabaretts ja gerade darin liegt, mit den „Schubladen“ zu spielen. Sie rät in ihrem Programm dem Publikum am 12. Mai, „ab in die Höhen eines glücklich beschwingten Damenspitzerls".

Lydia Prenner-Kasper kommt hoffentlich nüchtern zur Vorstellung in Ziersdorf, schließlich steht ihr ja noch ein „Damenspitzerl“ bevor. Foto: lynephotography.com

Als solches bezeichnet man einen langsam einsetzenden Rausch, dessen Ursprung im Französischen mit „avoir une pointe“ - eine Spitze oder einen Beginn haben - zu finden sein dürfte. Einen Haken gibt's am Damenspitz, nämlich den, dass er meist nur eben der Anfang ist, und später weniger elegante Folgen zeitigt. Nichtsdestotrotz spornt Lydia Prenner-Kasper ihr Publikum - „vergnügungshungrige Seelenschwestern und lebensbejahende Seelenbrüder“ - an, sich im schönen Zwirn einen illuminierenden Abend zu gönnen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.