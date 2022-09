Kristans Vorpremiere, Sarsams Abstriche und die Roaring Twenties

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Kristan tourt derzeit mit seinem dritten Soloprogramm „Lebhaft - Rotzpipn forever!“ vor ausverkauften Häusern durch ganz Österreich und arbeitet bereits an einem neuen Programm. In altbewährter Manier wird er bei dieser Vorpremiere ein Feuerwerk an Pointen zünden.

Für die Vorstellungen am 21. und 27. September, jeweils 19.30 Uhr, gibt es noch Tickets in drei Kategorien.

Die Lachmuskeln werden genauso am 23. September strapaziert, wenn Omar Sarsam mit seinem Programm „Sonderklasse“ im Konzerthaus gastiert. Was die Besucher hier erwartet, beschreibt der Kabarettist und Arzt aus Wien so: „Ganz Andere, aber von Gleiche. Suche Begleitung für einen Abend, 18-99 Jahre, Geschlecht egal. Gerne auch Paare oder Gruppen. Bewerbungen je nach Terminverfügbarkeit unter www.omarsarsam.com oder beim Veranstalter Ihres Vertrauens. Mit anderen Worten: Gönnen wir uns gute 90 Minuten ohne Abstriche. Aber Sonderklasse. Durchleuchtung erwünscht - Kontrastmittel: Musik. Alle Klassen. Keine Kassen.“

„Nie wieder Waldemar“: Einen vergnüglichen Konzertabend mit viel Charme und Koketterie versprechen „The Cover Girls“ und ihr „Undercovergirl“ am 30. September. Sie entführen in eine musikalische Zeitreise in die Roaring Twenties. Mit Klavier, Kontrabass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang wird das Publikum in diese legendäre Zeit von Charleston, Jazz und Swing katapultiert. Die Cover Girls lassen in ihrem brandneuen Programm Interpretinnen wie Marlene Dietrich oder Zarah Leander wiederauferstehen.

Für Ulrike Tropper (Vocals), Isabel Tropper-Hölzl (Piano, Vocals), Eva Bacher (Bass, Vocals) und Aaron Ofner (Drums, Percussions) gibt es ebenfalls noch Karten in drei Kategorien.

www.konzerthaus-weinviertel.at

