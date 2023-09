Ziersdorf: Saisonstart mit Uraufführung und Obonya-Lesung

Vor einem vollen Haus standen Cornelius Obonya - Jedermann in den Jahren 2013 bis 2016 - und das Altenberg-Trio auf der Bühne. Zwischen den Musikstücken las der Schauspieler Texte von Loriot - er wäre heuer 100 Jahre alt -, Karl Valentin und Robert Gernhardt. Das Publikum amüsierte sich köstlich. Die Musiker brachten Werke von Rodion Shchedrin, Beethoven, Schumann und die Uraufführung von "Leise atmen alle Blumen", ein Werk von Philipp Manuel Gutmann.

Dieses außergewöhnliche Stück wird nicht nur mit der Tastatur, sondern auch direkt mit den Klaviersaiten gespielt. Gutmann ist mit damit Preisträger des zweiten Kompositionswettbewerbes, ausgeschrieben von der INÖK (Interessengemeinschaft Niederösterreichische KomponistInnen), der Musikfabrik NÖ, der Kulturabteilung des Landes NÖ und Allegro Vivo.

Zum Motto „Metamorphosen“ wurde eine innovative Komposition gesucht, die die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Kompositionsstilen berücksichtigt. Diese prämierte Komposition wurde nun vom Altenberg-Trio im Rahmen des 45. Allegro-Vivo-Festivals zur Aufführung gebracht.

Stipendien und Förderungen auf der Karriereleiter

Gutmann, 1993 in Zwettl geboren, studierte Komposition an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (Dirk DʼAse), wo er 2017 mit Auszeichnung abschloss. Weitere Studien führten ihn an die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Iris ter Schiphorst), an die Zürcher Hochschule der Künste (Kaspar Ewald, Isabel Mundry) sowie an die Universität Wien.

Gutmann ist auch Preisträger des Kulturpreises des Landes Niederösterreich 2023 sowie des Kompositionswettbewerbs der „Tage der neuen Klaviermusik Graz 2021“ und erhielt in den vergangenen Jahren zahlreiche Stipendien und Kompositionsförderungen, unter anderem das Staatsstipendium für Komposition 2023 des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Er lebt und arbeitet in Wien und Niederösterreich.

An diesem Abend war nicht nur der Komponist unter den Besuchern, sondern auch Ursula Erhart Schwertmann, Präsidentin der INÖK, Nikolaus Straka, Geschäftsführer von Allegro Vivo, sowie Bürgermeister Hermann Fischer, der frohlockte: „Es ist eine besondere Freude, die Uraufführung einer preisgekrönten Komposition im Konzerthaus Weinviertel hören zu dürfen.“