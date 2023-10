Soundfeuerwerk mit Hollabrunner, der alle Stückeln spielt

Der nächste Termin im Konzerthaus Weinviertel am Freitag, 6. Oktober, bringt international erfolgreiche Musiker nach Ziersdorf. Ein Soundfeuerwerk ist garantiert, wenn Louie’s Cage Percussion die Bühne betritt. Mitreißende Melodien, humorvolles Storytelling, gute Unterhaltung und vor allem eines: brillante Percussion. Genau hier liegt der Fokus des vielseitigen Ensembles in seinem neuen Programm „pure“: Musikalität, Rhythmus, Klang. Humor und Unterhaltung auf höchstem Niveau sind garantiert.

Florian Klinger auf den Bühnen dieser Welt ...

Die acht Musiker spielen auch in großen Orchestern, gemeinsam tritt dieses Ensemble zum Beispiel in der Hamburger Elbphilharmonie auf - und ist ausverkauft. Einer von ihnen, der 32-jährige Florian Klinger, ist gebürtiger Hollabrunner. Er studierte ab 2007 an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (klassisches Schlagwerk), von 2016 bis 2017 Jazzvibraphon mit Stefon Harris in New York City und an der William Paterson University NJ mit Kevin Norton, Bill Charlap und Aaron Goldberg.

Klinger ist Gründungsmitglied von Louie’s Cage Percussion und Alpha Trianguli, spielt in Ensembles verschiedenster Musikrichtungen sowie als Substitut bei Orchestern - wie dem Orchester der Wiener Staatsoper, dem RSO Wien und dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Zudem gibt er sein musikalisches Wissen weiter, wie auch seine Kollegen Sebastian Brugner-Luiz, Krištof Hrastnik, Joachim Murnig, Lucas Salaun, Alessandro Petri, Maximilian Thummerer und Simon Steidl.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Musikfabrik NÖ und „musik aktuell“ statt. Karten gibt es unter 02956/2204 16 oder via E-Mail an office@konzerthaus-weinviertel.at.